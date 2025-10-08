زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹے گرانے کا حکم
معائنہ کرکے خلاف ورزی پر بھٹے سیل،مالکان کو جرمانہ کریں:ڈی سی
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلعی انتظامیہ چنیوٹ نے سموگ کے انسداد کیلئے جامع اور مربوط اقدامات تیز کردیئے ۔ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل کی زیرصدارت انسداد سموگ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ڈپٹی کمشنر نے زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے اینٹوں کے بھٹے مسمار کرنے کا حکم دیااوراسسٹنٹ کمشنرز،محکمہ ماحولیات کوفی الفور مشترکہ ایکشن کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا دن کے ساتھ ساتھ رات کے اوقات میں بھی بھٹوں کا معائنہ کیاجائے اورایس او پیز کی خلاف ورزی پر بھٹے سیل،مالکان کو بھاری جرمانہ کریں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا سموگ کی روک تھام کے لئے ہنگامی اقدامات ناگزیر ہیں۔ انوائرمنٹ انسپکٹرز فیلڈ میں ایکشن لیتے نظر آنے چاہئیں۔کارکردگی مسلسل مانیٹر ہوگی۔ انہوں نے کہا حکومت پنجاب کی ہدایت پرماحول دوست اقدامات یقینی بنانا ترجیح ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات ڈاکٹر حنا،اسسٹنٹ کمشنرز اشفاق رسول،ڈاکٹر انس سعید،سعدیہ جمال اور انسپکٹرز تحفظ ماحول بھی اجلاس میں موجود تھے ۔