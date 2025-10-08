انسدادِ ڈینگی :ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس
اینٹی ڈینگی ٹیمیں فیلڈ میں ہاٹ سپاٹس کی خصوصی نگرانی کریں :زینب جہانداد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)انسدادِ ڈینگی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹرز زینب جہانداد کی زیر صدارت ہوا۔ محکمہ صحت سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسروں، فوکل پرسنز اور نمائندگان نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ سطح پر ڈینگی کی صورتحال، انسدادی اقدامات اور فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ موجودہ موسم ڈینگی لاروا کی افزائش کیلئے نہایت سازگار ہے ، لہذا اینٹی ڈینگی ٹیمیں فیلڈ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کام کریں۔ لاروا کی تلفی کے مقامات کو بار بار چیک کیا جائے۔
قبرستانوں، ٹائر شاپس، نکاسی آب کے مقامات اور دیگر ہاٹ سپاٹس کی خصوصی نگرانی کی جائے ۔ عوامی آگاہی کیلئے تمام دستیاب ذرائع بروئے کار لائے جائیں۔ انسدادِ ڈینگی سیمینارز، واکس اور آگاہی مہمات کا تسلسل برقرار رکھا جائے ۔ تمام سرکاری دفاتر میں صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے ، کباڑ اور غیر ضروری سامان تلف کیا جائے تاکہ ڈینگی لاروا کی افزائش کے امکانات ختم ہوں۔محکمہ صحت کے نمائندوں نے انسدادی کارروائیوں، فیلڈ سرویلنس اور لاروا کی تلفی پربریفنگ دی۔زینب جہانداد نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ وہ مربوط انداز میں کام کریں اور ڈینگی کے خاتمے کیلئے اپنے فرائض بھرپور انداز میں انجام دیں۔