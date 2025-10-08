صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسدادِ ڈینگی :ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس

  • فیصل آباد
انسدادِ ڈینگی :ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس

اینٹی ڈینگی ٹیمیں فیلڈ میں ہاٹ سپاٹس کی خصوصی نگرانی کریں :زینب جہانداد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)انسدادِ ڈینگی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹرز زینب جہانداد کی زیر صدارت ہوا۔ محکمہ صحت سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسروں، فوکل پرسنز اور نمائندگان نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ سطح پر ڈینگی کی صورتحال، انسدادی اقدامات اور فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ موجودہ موسم ڈینگی لاروا کی افزائش کیلئے نہایت سازگار ہے ، لہذا اینٹی ڈینگی ٹیمیں فیلڈ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کام کریں۔ لاروا کی تلفی کے مقامات کو بار بار چیک کیا جائے۔

قبرستانوں، ٹائر شاپس، نکاسی آب کے مقامات اور دیگر ہاٹ سپاٹس کی خصوصی نگرانی کی جائے ۔ عوامی آگاہی کیلئے تمام دستیاب ذرائع بروئے کار لائے جائیں۔ انسدادِ ڈینگی سیمینارز، واکس اور آگاہی مہمات کا تسلسل برقرار رکھا جائے ۔ تمام سرکاری دفاتر میں صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے ، کباڑ اور غیر ضروری سامان تلف کیا جائے تاکہ ڈینگی لاروا کی افزائش کے امکانات ختم ہوں۔محکمہ صحت کے نمائندوں نے انسدادی کارروائیوں، فیلڈ سرویلنس اور لاروا کی تلفی پربریفنگ دی۔زینب جہانداد نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ وہ مربوط انداز میں کام کریں اور ڈینگی کے خاتمے کیلئے اپنے فرائض بھرپور انداز میں انجام دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارشی پانی زیر زمین محفوظ بنانے کیلئے 40کنوئوں کی تعمیر کا فیصلہ

38ہزار سکولوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا

ایس ای کی کھلی کچہری ،30 صارفین کی شکایات کی شنوائی

سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کیلئے سروے جاری

فلسطینیوں کو مذہب کی بناء پر سزا دی جارہی، کلثوم پراچہ

میپکو ملتان میں لائن سٹاف کا سیفٹی سیمینار کا انعقاد

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر