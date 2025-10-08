صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہباز بابر کی زیر صدارت ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کااجلاس

  • فیصل آباد
مسائل حل کیلئے واسا اور پی ایچ اے کو مزید متحرک کیا جارہا ، ندیم ناصر

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے سٹی کا اجلاس کنوینئر کمیٹی و رکن قومی اسمبلی چودھری شہباز بابر کی زیر صدارت ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصرسمیت متعلقہ محکموں کے افسر شریک ہوئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے عوامی بہبود سے متعلق اقدامات اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ شہباز بابر نے کہا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس تسلسل سے ہورہے ہیں تاکہ نچلی سطح پر عوامی مسائل کے فوری حل کو یقینی بنایا جا سکے ۔ تمام ادارے باہمی رابطے سے عوامی خدمت کے مشن کو کامیاب بنانے کیلئے سرگرم ہیں۔

ندیم ناصر نے کہا کہ واسا اور پی ایچ اے کو مزید متحرک کیا جارہا ہے تاکہ شہریوں کے سیوریج، صفائی اور پارکوں سے متعلق مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں۔ پارکوں کو حقیقی معنوں میں تفریح گاہوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے جبکہ سٹریٹ لائٹس کو فعال بنانے اور سڑکوں کے پیچ ورک کی تکمیل کیلئے میونسپل کارپوریشن پوری طرح سرگرم ہے ۔اجلاس میں عوامی نمائندوں نے فیصل آباد کے شہریوں کیلئے الیکٹرو بسوں کو حکومت کا تحفہ قرار دیتے کہا کہ یہ جدید سفری سہولت عوامی ریلیف کی سمت مثبت قدم ہے ۔ عوامی نمائندوں اور افسروں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مشترکہ اقدامات کے ذریعے عوام کو ہر شعبہ میں ریلیف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔

 

