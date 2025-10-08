صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کاپیر محل کا دورہ ،ڈی سی ،ایم ایس ودیگرافسر تبدیل

  • فیصل آباد
کمشنر کاپیر محل کا دورہ ،ڈی سی ،ایم ایس ودیگرافسر تبدیل

نعیم سندھو ،ڈاکٹر ہارون ، ذوالفقارصابر، عرفان مہدی کوناقص کارکردگی پرہٹادیا

پیرمحل (نمائندہ دنیا )راجہ جہانگیر انور کمشنر فیصل آبادڈویژن کاپیر محل کا دورہ ،ڈی سی نعیم سندھو،اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقارصابر ،عرفان مہدی چیف آفیسر ، ڈاکٹر ہارون مجیدایم ایس ناقص کارکردگی پر اپنے عہدوں سے ہٹادیئے گئے ۔ راجہ جہانگیر انور نے جنرل بس سٹینڈ، پیرمحل ٹی ایچ کیو ہسپتال پیر محل کادورہ کرکے لاری اڈا کی خستہ حالی اورعدم سہولیات اور بدانتظامی پرسخت برہمی کا اظہار کیا۔تحصیل ہسپتال میں طبی سہولتوں، صفائی، ادویات کی فراہمی اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کو چیک کیا اور کمشنر فیصل آباد کی رپورٹ پر اسسٹنٹ کمشنر ذوالفقار ،مہندی خان چیف آفیسر ، ڈاکٹر ہارون مجیدایم ایس کو پنجاب حکومت نے اپنے عہدوں سے تبدیل کر دیا ان تین عہدوں کے ساتھ نعیم سندھو ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ کو بھی عہدے سے ہٹادیا۔

 

