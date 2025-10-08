صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلی آنکھ سے دیکھا توانڈیاکی آنکھیں نوچ لینگے ،عبد الرشید

  • فیصل آباد
میلی آنکھ سے دیکھا توانڈیاکی آنکھیں نوچ لینگے ،عبد الرشید

مودی سرکار کسی غلط فہمی میں نہ رہے افواج پاکستان تیار ہیں ،خالد محمود

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث علامہ عبد الرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے بھارتی وزیر کے پاکستان بارے شر انگیز بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے خطے کے امن کیلئے سنگین خطرہ قرار دیتے کہا ہے کہ انڈیا کسی بھول میں نہ رہے اگر اس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ملکر انڈیا والوں کی آنکھیں نوچ لے گی ۔ مودی سرکار کسی غلط فہمی میں نہ رہے افواج پاکستان بالکل تیار ہیں اگر بھارت نے جارحیت کی کوشش کی تو اسے پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا ۔ بھارت عرصہ درازسے اپنے جاسوسوں اور ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلارہا ہے جسکا پاک فوج نے ہر محاذ پر جوابدیکر دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا ہے ۔ مرکزی جمعیت اہلحدیث بھارتی بیانات کی نا صرف مذمت کرتی ہے بلکہ اس عزم کا اظہار بھی کرتی ہے کہ ہمارا ہر کارکن پاک فوج کے شانہ بشانہ ملک وقوم کے دفاع و سلامتی کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیسکو :صارفین کو مارکیٹ سے میٹرز خریدنے کی اجازت

سلیبس مشکل ، نہم جماعت کے نصاب میں کمی پرغور

سکیموں میں درخت لگانے کے فنڈز دیگر مقاصد پرخرچ

این اے 123کیلئے 15کروڑ کاترقیاتی پیکیج منظور

مختلف سکیموں میں آپریشن 59 املاک سربمہر

وحدت کالونی: 2 پتنگ فروش گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر