فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث علامہ عبد الرشید حجازی اور خالد محمود اعظم آبادی نے بھارتی وزیر کے پاکستان بارے شر انگیز بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے خطے کے امن کیلئے سنگین خطرہ قرار دیتے کہا ہے کہ انڈیا کسی بھول میں نہ رہے اگر اس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ملکر انڈیا والوں کی آنکھیں نوچ لے گی ۔ مودی سرکار کسی غلط فہمی میں نہ رہے افواج پاکستان بالکل تیار ہیں اگر بھارت نے جارحیت کی کوشش کی تو اسے پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا ۔ بھارت عرصہ درازسے اپنے جاسوسوں اور ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان میں بدامنی پھیلارہا ہے جسکا پاک فوج نے ہر محاذ پر جوابدیکر دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا ہے ۔ مرکزی جمعیت اہلحدیث بھارتی بیانات کی نا صرف مذمت کرتی ہے بلکہ اس عزم کا اظہار بھی کرتی ہے کہ ہمارا ہر کارکن پاک فوج کے شانہ بشانہ ملک وقوم کے دفاع و سلامتی کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے ۔