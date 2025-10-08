بچی ،لڑکی اور شادی شدہ خاتون سے اغواکے بعد زیادتی
روشن والا ،جڑانوالہ اورتھانہ صدر کے علاقوں میں درندگی ،مقدمات درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کمسن بچی ، جواں سالہ لڑکی اور شادی شدہ خاتون کو اغواکے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ روشن والا کے علاقے چک نمبر 252 رب کی رہائشی ثریا بانو نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اسکی بیٹی گلی میں ہی دکان پر سودا سلف لینے کے لئے گئی۔ جہاں ملزم نے اسے قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقے دستگیر کالونی میں حنیفاں نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی شادی شدہ بیٹی کو اغوا کر لیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا ۔ تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 225 رب کے رہائشی انور نے پولیس کو بتایا کہ اسکی جواں سالہ بیٹی کو ملزم نے اغواکرکے نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔