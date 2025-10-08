سیلاب نے کمالیہ ، پیر محل کے باسیوں کا سب کچھ بہا دیا
ضلع ٹوبہ کے لوگ آج بھی زندگی کی جنگ لڑ رہے ،بحالی عمل سست
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )دریائے راوی کے سیلاب نے کمالیہ اور پیر محل کے باسیوں کا سب کچھ بہا دیا، امیدیں، خواب اورگھر اجڑ گئے ، کھیت بہہ گئے ، ضلع ٹوبہ کے لوگ آج بھی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں ۔وہ کھیت جو کبھی ہریالی اور خوشحالی کی علامت تھے ، اب مٹی اور ملبے کے ڈھیر بن چکے ہیں، مویشیوں کے باڑے خالی، گھروں کے صحن ویران اور فضا میں اب بھی اداسی کی لہر جاری ہے ، آج بھی درجنوں خاندان عارضی خیموں یا رشتہ داروں کے گھروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں،محکمہ ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں ابتدائی دنوں میں سرگرم رہیں، مگر اب جب پانی اتر گیا ہے تو مسائل کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ، بیماریوں کا پھیلاؤ، صاف پانی کی قلت جاری ہے ، کئی مقامات پر ابھی تک بجلی بحال نہیں ہو سکی، حکومت نے امدادی اعلانات ضرور کیے مگر متاثرین کا کہنا ہے کہ عملی امداد اور بحالی کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے ،سروے والے آتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، مگر امداد کا کوئی پتہ نہیں چلتا، انکے چہروں پر مایوسی کے سائے ہیں۔