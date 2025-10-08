صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب نے کمالیہ ، پیر محل کے باسیوں کا سب کچھ بہا دیا

  • فیصل آباد
سیلاب نے کمالیہ ، پیر محل کے باسیوں کا سب کچھ بہا دیا

ضلع ٹوبہ کے لوگ آج بھی زندگی کی جنگ لڑ رہے ،بحالی عمل سست

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )دریائے راوی کے سیلاب نے کمالیہ اور پیر محل کے باسیوں کا سب کچھ بہا دیا، امیدیں، خواب اورگھر اجڑ گئے ، کھیت بہہ گئے ، ضلع ٹوبہ کے لوگ آج بھی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں ۔وہ کھیت جو کبھی ہریالی اور خوشحالی کی علامت تھے ، اب مٹی اور ملبے کے ڈھیر بن چکے ہیں، مویشیوں کے باڑے خالی، گھروں کے صحن ویران اور فضا میں اب بھی اداسی کی لہر جاری ہے ، آج بھی درجنوں خاندان عارضی خیموں یا رشتہ داروں کے گھروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں،محکمہ ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں ابتدائی دنوں میں سرگرم رہیں، مگر اب جب پانی اتر گیا ہے تو مسائل کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ، بیماریوں کا پھیلاؤ، صاف پانی کی قلت جاری ہے ، کئی مقامات پر ابھی تک بجلی بحال نہیں ہو سکی، حکومت نے امدادی اعلانات ضرور کیے مگر متاثرین کا کہنا ہے کہ عملی امداد اور بحالی کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے ،سروے والے آتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، مگر امداد کا کوئی پتہ نہیں چلتا، انکے چہروں پر مایوسی کے سائے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے سے ایم ڈی اوپی ایف کی ملاقات

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری،شہریوں،پولیس کے مسائل سنے

پاکستان اوراردن کااقتصادی تعاون کے فروغ پر اتفاق

ن لیگ خواتین کو سیاسی طورپر بااختیار بناناچاہتی:شازیہ رضوان

الخدمت فاؤنڈیشن،غزہ میں 7ارب 90کروڑ خرچ:حفیظ الرحمن

تھانہ میں ہر شہری کو عزت سے سنا جائے :آرپی او راولپنڈی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر