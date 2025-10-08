گھریلو ملازمین کی از سر نو رجسٹریشن، قواعدمیں تبدیلی کا فیصلہ
ملازمین سے تحریری معاہدہ، کھانے پینے ، رہائش ، اضافی وقت کا اوور ٹائم دینا ہوگا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پنجاب میں گھریلو ملازمین کی از سر نو رجسٹریشن اور حقوق کے تحفظ کے لیے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کا فیصلہ کرلیا گیا۔ گھریلو مالکان کو ملازمین کے ساتھ تحریری معاہدہ لازمی، کھانے پینے ، رہائش اور اضافی وقت کا اوور ٹائم ادا کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت نے گھریلو ملازمین کے تحفظ اور حقوق کے لیے نئے قواعد و ضوابط کی منظوری دے دی ہے جنکے تحت گھریلو مالکان کو ملازمین کے ساتھ اب تحریری طور پر معاہدہ لازمی کرنا ہوگا محکمہ لیبر اینڈ ہیومن ریسورسز کے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ گھریلو ملازمین کی بھرتی اب فارم اے پر لیٹر آف ایمپلائمنٹ کے ذریعے کی جائیگی، کام کے اوقات، اجرت، فرائض اور دیگر شرائط واضح طور پر درج ہوں گی۔
یہ معاہدہ دونوں فریقین کے دستخط سے قانونی حیثیت اختیار کرے گا۔ نئے قواعد کے تحت گھریلو ملازمین کے لیے باعزت اور محفوظ کام کی جگہ فراہم کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔ مالکان پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ ملازمین کو پینے کا صاف پانی اور کھانے کی مناسب فراہمی یقینی بنائیں۔ اگر گھریلو ملازم سے اوور ٹائم کام لیا جائے تو اسکی حد ہفتے میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی جبکہ اضافی اوقات کار کے بدلے دوگنی اجرت ادا کرنا لازمی ہوگا۔ سالانہ رخصتوں کا مکمل ریکارڈ ‘‘فارم بی’’ میں رکھا جائے گا تاکہ ملازمین کے حقوق کی نگرانی ممکن ہو سکے ۔ محکمہ لیبر نے واضح کیا ہے کہ ان قواعد کی خلاف ورزی پر مالکان کیخلاف قانونی کارروائی کی جائیگی۔