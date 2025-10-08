انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں انسولین کئی روز سے ختم
بروقت خریداری نہ ہونے پر دوا کی قلت، دل کے مریضوں کیلئے نئی پریشانی
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ان ڈور میں انسولین کئی روز سے ختم، مریضوں کیلئے نئی پریشانی کھڑی ہوگئی۔ انتظامیہ کی جانب سے بروقت خریداری نہ ہونے سے دوا کی قلت دل کے مرض کی انتہائی اہم وجہ شوگر کے علاج میں رکاوٹ بن گئی ۔انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں انسولین کی عدم دستیابی نے شوگر کے مریضوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ ان ڈور وارڈز میں داخل کئی مریض انسولین کے بغیر رہنے پر مجبور ہیں جس سے ان کا شوگر لیول قابو میں نہیں آ رہا اور اس صورتحال نے دل کے مریضوں کے علاج کو مزید خطرناک مرحلے میں داخل کر دیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق انسولین کی قلت انتظامیہ کی جانب سے بروقت خریداری نہ ہونے سے پیدا ہوئی ۔ ہسپتال کے فارمیسی سٹور میں کئی روز سے یہ دوا دستیاب نہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انسولین کی عدم دستیابی دل کے مریضوں کیلئے جان لیوا پیچیدگیاں بھی پیدا کر سکتی ہے ، شہریوں نے انسولین کی دستیابی کا مطالبہ کیا ہے۔