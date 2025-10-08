صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی کمرشلائزیشن پر جائیدادیں سربمہر کرنیکی ہدایت

  • فیصل آباد
غیر قانونی کمرشلائزیشن پر جائیدادیں سربمہر کرنیکی ہدایت

ایف ڈی اے کے زیر کنٹرول کالونیوں کی سخت مانیٹرنگ کی جائے ،ڈی جی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈی جی آصف چودھری نے ہدایت کی ہے کہ ایف ڈی اے کے زیر کنٹرول رہائشی کالونیوں میں غیر قانونی کمرشلائزیشن کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے اور رہائشی جائیدادوں کو بلا منظوری کاروباری میں تبدیل کرنے والوں کی جائیدادیں سربمہر کرنے کے علاوہ انکے خلاف چالان بھی سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوائیں۔ انہوں نے یہ ہدایت میٹنگ میں کمرشلائزیشن پالیسی عملدرآمد کا جائزہ لیتے کہی جس میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید منج، ڈائریکٹر ائی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ اور دیگر افسر موجود تھے ۔

ڈی جی ایف ڈی اے نے کہا غیر قانونی کمرشلائزیشن نا صرف سرکاری خزانے کا نقصان ہے بلکہ بلڈنگ لاز اورمنظم ٹاؤن پلاننگ کی بھی خلاف ورزی ہے ایسی قانون شکنی کی سختی سے حوصلہ شکنی کی جائے ۔کمرشلائزیشن پالیسی کی خلاف ورزی پرکسی ملازم کی ملی بھگت پائی گئی تو تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ متعلقہ افسر فیلڈ سٹاف کو ہمہ وقت متحرک رکھیں اور اپنے دائرہ اختیار کے علاقہ میں تمام عمارتوں کامسلسل معائنہ کیا جائے ۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے کہا کہ رہائشی پراپرٹی کو کمرشل میں تبدیل کرنے کے خواہش مند مالکان کی درخواستوں پر تیز رفتاری سے کارروائی مکمل کریں تاکہ سروس ڈلیوری میں تاخیر نہ ہو۔ 

 

