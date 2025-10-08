کاشتکاروں کی دہلیز پرجاکرزیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت آگاہی
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نوازکے احکامات پرضلع چنیوٹ میں زیادہ گندم اگاؤ مہم کے تحت محکمہ زراعت توسیع کے افسروں اور فیلڈ اسسٹنٹس دیہاتوں میں میں کسانوں کی دہلیز پرجاکرکاشتکاروں کو گندم کی کاشت کے حوالے سے آگاہی دے رہے ہیں۔
ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شہباز نے کسانوں کوزیادہ سے زیادہ رقبہ پر گندم کی فصل کی کاشت پر زور دیا۔انہوں نے کسان کارڈ کے ذریعے بیج اور کھادوں پر سبسڈی بارے بھی بتایا اورکسانوں کوانسداد سموگ آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کئے ،انہیں فصل کی باقیات کو آگ نہ لگانے کی تاکیدکی گئی۔