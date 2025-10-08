خزینہ شعر و ادب کے زیر اہتمام آل پنجاب مشاعرہ
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)خزینہ شعر و ادب کے زیر اہتمام آل پنجاب مشاعرہ مقامی شادی ہال میں ہوا ۔مشاعرے کے سرپرستِ اعلیٰ ایوانِ عابد تمیمی، ڈاکٹر زاہد یاسین اکھیاں، ڈاکٹر خالد یاسین، رانا تجمل وسیم اور ذیشان چیدہ تھے جبکہ سٹیج سیکرٹری کے فرائض نامور شاعر، محقق کالم نگار پروفیسر عمران الحق چوہان نے ادا کیے۔
صدارت ممتاز ادیب و نقاد پروفیسر یوسف خالد نے کی۔ نامور شعرانے اپنے کلام سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ پچاس ممتاز ادبی شخصیات کو خدمات کے اعتراف میں خصوصی شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ آخر میں شرکا نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ چنیوٹ میں آرٹس کونسل کے قیام کی فوری منظوری دیکر تعمیر شروع کی جائے تاکہ فنون لطیفہ سے وابستہ افراد کو پلیٹ فارم دستیاب ہو سکے ۔