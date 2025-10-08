نجی کالج کے دو سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) نجی کالج کے دو سال مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ چیئرمین پاسٹر بنیامین نے شرکا سے خطاب کرتے کہا تعلیم ایسی روشنی ہے جسکے ذریعے ہم اندھیروں میں ہر سو امن پھلاسکتے ہیں۔
سکول میں پڑھنے والے تمام بچے قوم کا سرمایہ ہیں ہماری بھرپور کوشش ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہم ان بچوں کے ذہنوں کو کارآمد بنا سکیں اور انکے مستقبل کو روشن کر سکیں۔ انہوں نے کہا ہم غریب اور پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کی تعلیمی میدان میں بھی مدد کر رہے ہیں جو جاری رہے گی ۔پروگرام میں طلبہ کے والدین نے بھی شرکت کی اور انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا ۔ آخر میں نجی کالج کے دو سال مکمل ہونے پر کیک بھی کاٹا گیا۔