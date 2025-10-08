صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی قونصل جنرل کاکنفیوشس انسٹیٹیوٹ ، ایکسپو سنٹر کا دورہ

  • فیصل آباد
چینی قونصل جنرل کاکنفیوشس انسٹیٹیوٹ ، ایکسپو سنٹر کا دورہ

تعلیم، سائنس اور ثقافتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا عزم باہمی زرعی تعلقات سے غذائی استحکام،ترقی کا نیا باب مرتب ہو گا:ڈاکٹر ذوالفقار

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)چین کے قونصل جنرل ژاؤ شیرن نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ اور ایکسپو سنٹر کا دورہ کیا ،تعلیم، سائنس اور ثقافت کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا مشترکہ عزم کیا گیا۔ قونصل جنرل نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار سے ملاقات پریونیورسٹی کی جدید سہولیات اور زرعی تعلیم و تحقیق میں نمایاں پیشرفت کو سراہا۔ غذائی استحکام، زرعی ترقی،تعلیمی، تحقیقی و تبادلہ پروگراموں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔

کنفیوشس انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے ڈین ڈاکٹر صدام سے گفتگو میں تحقیقی و تدریسی تبادلوں، چینی زبان اور ثقافت کے فروغ، اور جدید چینی زرعی ٹیکنالوجی کی منتقلی کے ذریعے تعلیمی تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ یہ تعاون پاکستان کے زرعی شعبے اور اقتصادی ترقی کیلئے سنگ میل ثابت ہوگا۔ ڈاکٹر ذوالفقار نے کہا پاکستان چین بہترین تعلقات کے تحت زرعی و تعلیمی ترقی کیلئے کوشاں ہے ۔ زرعی یونیورسٹی میں قائم کنفیوشس انسٹیٹیوٹ سے سینکڑوں طلبہ مستفید ہو چکے ہیں اور چین کی جامعات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دوطرفہ زرعی تعلقات سے نا صرف غذائی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا بلکہ ترقی کا نیا باب مرتب ہو گا۔

 

