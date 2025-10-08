صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیوکے خاتمے کیلئے شور کوٹ میں تین روزہ تربیتی سیشن

  • فیصل آباد
شور کوٹ میں13 تا 17 اکتوبرمہم میں حفاظتی قطرے پلائے جائینگے ، ڈاکٹر سعید

شورکوٹ (نامہ نگار)حکومت پنجاب کی ہدایات پر پولیو کے خاتمے کے لیے مربوط اقدامات جاری ہیں اس سلسلے میں شور کوٹ میں تین روزہ تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں پولیو ٹیموں کو خصوصی تربیت دی گئی۔ سیشن کی نگرانی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سعید خان نے کی جبکہ دیگر متعلقہ عملہ بھی اس موقع پر موجود تھا۔ ڈاکٹر سعید کے مطابق شورکوٹ میں پولیو سے بچاؤ کی چار روزہ مہم 13 سے 17 اکتوبر تک جاری رہے گی اس دوران پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے ڈاکٹر سعید خان نے بتایا کہ پولیو مہم کے لیے 428 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جن کا ہدف 1 لاکھ 11 ہزار بچوں کو حفاظتی قطرے پلانا ہے محکمہ صحت کی بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کو پولیو سے پاک کیا جا سکے ، اور اس مقصد کے لیے عوام کا تعاون ناگزیر ہے انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے ضرور پلائیں اور قومی ذمہ داری میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔

 

