تحصیلدار کاراجباہ میں شگاف پڑنے پرصورتحال کا جائزہ

  • فیصل آباد
شہریوں کے تحفظ غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی، وسیم یزدانی

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ اورنگزیب کی ہدایت پر تحصیلدار وسیم یزدانی نے شاہ کوٹ کی راجباہ94 ر ب آٹی کے مقام پر شگاف پڑنے کی اطلاع پر موقع پر پہنچ گئے اور پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا ۔ تحصیلدار وسیم یزدانی کو محکمہ انہار حکام نے پانی کی موجودہ صورتحال بارے آگاہ کیا اور بریفنگ دی ۔اس موقع پر وسیم یزدانی نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

