یوم اساتذہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد،خر اج تحسین پیش
اساتذہ نے ہمیشہ ملک و قوم کی ترقی کیلئے کردار ادا کیا،عبدالجبار ، کامران ولایت
بلوچنی( نمائندہ دنیا )معروف ماہر تعلیم ،سوشل ورکر اور انٹرنیشنل کبڈی ریفری ماسٹر سلامت نے یوم اساتذہ کے حوالے سے گورنمنٹ ہائیر سکینڈری سکول کھرڑیانوالہ میں پر وقار تقریب کا انعقاد کیا ۔ محکمہ تعلیم کے افسروں،ہیڈ ماسٹرز اور اساتذہ نے بھرپور شرکت کی ۔ احسان کریم شاہ، رانا ضمیر خان، طاہر حمیدفانی ،ڈاکٹر جواد مجید، طارق محمود ،رانا عاصم، میاں فراز ،علی احمد صابر ،ملک تنویر ،رانا الطاف ودیگر نے بطور مہمانان شرکت کی۔ تقریب کا اغاز تلاوتِ قران پاک اور نعت شریف سے ہوا۔
اس موقع پر ڈاکٹر قاری عبدالجبار اور پرنسپل کامران ولایت نے خطاب کرتے کہا اساتذہ نے ہمیشہ دنیا کو علم کی روشنی سے منور کیا اور ملک و قوم کی ترقی کیلئے بھرپور کردار ادا کیا ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ۔ اساتذہ وہ ہستی ہیں جو انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے معاشرے کا مفید شہری بناتے ہیں ۔آج معاشرے میں ڈاکٹرز، انجینئرز،سائنسدان، وکلا، پروفیسرز ،کامیاب بزنس مین،بیوروکریٹس صرف اساتذہ ہی کی مرہون منت ہیں ۔ تقریب کے میزبان ماسٹر سلامت نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا اور ملک و قوم کی خدمت کرنے والے اور نونہالوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے فوت شدگان اور حیات اساتذہ کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کیا۔