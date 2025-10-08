صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم اساتذہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد،خر اج تحسین پیش

  • فیصل آباد
یوم اساتذہ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد،خر اج تحسین پیش

اساتذہ نے ہمیشہ ملک و قوم کی ترقی کیلئے کردار ادا کیا،عبدالجبار ، کامران ولایت

بلوچنی( نمائندہ دنیا )معروف ماہر تعلیم ،سوشل ورکر اور انٹرنیشنل کبڈی ریفری ماسٹر سلامت نے یوم اساتذہ کے حوالے سے گورنمنٹ ہائیر سکینڈری سکول کھرڑیانوالہ میں پر وقار تقریب کا انعقاد کیا ۔ محکمہ تعلیم کے افسروں،ہیڈ ماسٹرز اور اساتذہ نے بھرپور شرکت کی ۔ احسان کریم شاہ، رانا ضمیر خان، طاہر حمیدفانی ،ڈاکٹر جواد مجید، طارق محمود ،رانا عاصم، میاں فراز ،علی احمد صابر ،ملک تنویر ،رانا الطاف ودیگر نے بطور مہمانان شرکت کی۔ تقریب کا اغاز تلاوتِ قران پاک اور نعت شریف سے ہوا۔

اس موقع پر ڈاکٹر قاری عبدالجبار اور پرنسپل کامران ولایت نے خطاب کرتے کہا اساتذہ نے ہمیشہ دنیا کو علم کی روشنی سے منور کیا اور ملک و قوم کی ترقی کیلئے بھرپور کردار ادا کیا ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ۔ اساتذہ وہ ہستی ہیں جو انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے معاشرے کا مفید شہری بناتے ہیں ۔آج معاشرے میں ڈاکٹرز، انجینئرز،سائنسدان، وکلا، پروفیسرز ،کامیاب بزنس مین،بیوروکریٹس صرف اساتذہ ہی کی مرہون منت ہیں ۔ تقریب کے میزبان ماسٹر سلامت نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا اور ملک و قوم کی خدمت کرنے والے اور نونہالوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے فوت شدگان اور حیات اساتذہ کو خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے سے ایم ڈی اوپی ایف کی ملاقات

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری،شہریوں،پولیس کے مسائل سنے

پاکستان اوراردن کااقتصادی تعاون کے فروغ پر اتفاق

ن لیگ خواتین کو سیاسی طورپر بااختیار بناناچاہتی:شازیہ رضوان

الخدمت فاؤنڈیشن،غزہ میں 7ارب 90کروڑ خرچ:حفیظ الرحمن

تھانہ میں ہر شہری کو عزت سے سنا جائے :آرپی او راولپنڈی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر