عبدالقادر جیلانی ؒ کی زندگی فلاح کا روشن نمونہ ،پیر آصف رضا
آپ ؒکی خانقاہ سے اخلاص، امن اور محبت کی خوشبو پھیلی:عرس پر خطاب
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی ؒ نے جذبہ عشقِ رسولؐ سے سرشار ہو اصلاح امت کا فریضہ انجام دیا۔آپ ؒکا ہر قول و فعل اطاعت رسول ؐ کی نورانیت سے لبریز تھا ۔ لوگوں کے ظاہر و باطن کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔علما و مشا ئخ کیلئے آپ ؒکی شخصیت رول ماڈل ہے ۔ ان خیالات کا اظہارپاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدرو ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسرپیر میاں آصف رضاقادری نے اسلم پارک میں سیدنا عبدالقادر جیلانی ؒکے عرس کی تقریب سے خطاب کرتے کیا ۔ انہوں نے کہاکہ شیخ عبدالقادر جیلانی ؒنے مسلمانوں کیلئے اخلاص کو سب سے بڑی دولت قرار دیا۔ لوگوں کو ہمیشہ رضائے الٰہی کیلئے نیکی کی تلقین کی۔
دینی و دنیاوی ترقی کیلئے مسلمانوں کو آپ ؒکے فرامین پر عمل پیرا ہونا چاہیے ۔ آپ ؒنے امت کو علم، کردار اور صبر کا درس دیا۔آپ ؒکی خانقاہ سے اخلاص، امن اور محبت کی خوشبو پھیلی۔ دین کو صرف عبادت نہیں بلکہ خدمتِ خلق کے ساتھ جوڑا۔ امت کو اتحاد، برداشت اور سچائی کی راہ دکھائی اورثابت کیا کہ دین دعوئوں سے نہیں عمل سے زندہ رہتا ہے ۔ آپ ؒ کاپیغام امت کیلئے قابل تقلید ہے ۔ آپ ؒکی حیاتِ طیبہ اسلام کی بقا اور انسانیت کی فلاح کا روشن نمونہ ہے ۔ آخر میں ملکی ترقی سلامتی اور معاشی مشکلات کے جلد حل کیلئے خصوصی دعا کی گئی ۔ اس موقع پر ڈویژنل جنرل سیکرٹری حافظ یاسرقادری المدنی ، مولانا آصف ندیم چشتی ، شمشاد ، الیاس ، طارق ، الطاف سلطانی و دیگر نے بھی خطاب کیا ۔