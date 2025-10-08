غزہ پر مزاحمت کے دوسال پرفلسطین سے اظہار یکجہتی واک
ٹرمپ نے غزہ کی سرزمین ہڑپ کرنے کیلئے اپنا شیطانی کھیل شروع کردیا عالم ِ اسلام امریکی، اسرائیلی منصوبہ روکنے کیلئے متحد ہوجائے :محبوب الزماں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر،سٹاف رپورٹر)غزہ پر مزاحمت کے دوسال مکمل ہونے پردنیابھرکی طرح فیصل آبادمیں بھی مظلوم فلسطینی عوام سے عالمی اظہاریکجہتی کے سلسلہ میں جماعت اسلامی کے ضلعی امیرپروفیسرمحبوب الزماں بٹ نے مقامی سکول کے بچوں کے زیراہتمام غزہ یکجہتی واک میں حصہ لیا۔ بچوں نے اسرائیل کیخلاف شدیدنعرہ بازی کی۔اس موقع پراجمل بدر،یوسف گل پراچہ،امجدحسین امجد بھی موجود تھے ۔محبوب الزماں بٹ نے خطاب میں کہا اسرائیل کئی دہائیوں سے غزہ اور فلسطین میں بدترین جنگی جرائم کا ارتکاب کررہا ہے ۔ غزہ پر مسلط موجودہ دہشتگردی اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر مبنی صیہونی جارحیت 45 ہزار انسانی جانیں نگل چکی ہے جبکہ ایک لاکھ سے زائد زخمی ہیں۔ شہدااور زخمیوں میں زیادہ تعداد معصوم بچوں اور خواتین کی ہے ۔
غزہ کے بہادر ثابت قدم عوام نے اپنے صبر و استقامت سے صیہونیت کو شکست دی ہے ۔ عالمی اداروں اور عالم اسلام کو فلسطین کیلئے طاقتور حکمت عملی بنانا ہوگی ورنہ ہر مسلم ملک ایک ایک کرکے عالمی استعماری ظلم کا شکار ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ کی سرزمین ہڑپ کرنے کیلئے اپنا شیطانی کھیل شروع کردیاہے ۔ امریکی، اسرائیلی منصوبہ کے سدباب کے لیے عالم اسلام کو اب متحد ہونے کی ضرورت ہے ۔ اسرائیل اور امریکہ غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تمام مسلم ممالک اسرائیلی مصنوعات اور سرپرست کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی سفیروں کو فوری ملک بدر کر کے سفارتی تعلقات ختم ، بین الاقوامی فلسطینی فنڈ کا قیام عمل میں لایا جائے ،اسرائیل کو واضح دھمکی دی جائے کہ اگر اس نے جارحیت بند نہ کی تو ایسے ممالک کو تیل کی فراہمی بند کر دی جائیگی جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں،مسلم ممالک میں قیادت کی سطح پر ریلیاں، احتجاج کے ذریعے عالمی رائے عامہ پر اثر انداز ہوا جائے ۔