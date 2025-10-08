جی سی یو:نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اورینٹیشن سیشن
طلبہ پرنظم و ضبط، اخلاقیات اور مثبت رویے کو زندگی کا حصہ بنانے پر زور
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامز میں داخل ہونے والے طلبہ کیلئے اورینٹیشن سیشن نیو کیمپس کے قائداعظم آڈیٹوریم میں ہوا۔ مقصد نئے طلبہ کو یونیورسٹی کے تعلیمی ماحول، قواعد و ضوابط، سہولیات اور مختلف شعبہ جات سے روشناس کرانا تھا۔ تقریب کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کی، ڈائریکٹر انڈرگریجویٹ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انور بخاری، مختلف فیکلٹیزکے ڈینز، پرنسپل آفیسرز اور فیکلٹی ممبران نے بھی طلبہ سے خطاب کیا۔
ڈاکٹر رؤف اعظم نے یونیورسٹی کی نمایاں تعلیمی کامیابیوں، قومی و بین الاقوامی رینکنگز میں اعلیٰ پوزیشن، سب کیمپسز کے قیام پر روشنی ڈالی اوربتایا جی سی یونیورسٹی فیصل آباد پنجاب کی جامعات میں رینکنگ کے لحاظ سے پہلے جبکہ پاکستان بھر میں دوسرے نمبر پر ہے ، جو فیکلٹی اور طلبہ کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے ۔ وائس چانسلر نے نئے طلبہ کو نصیحت کرتے کہا کہ یونیورسٹی کردار سازی اور عملی زندگی کی تیاری کا مرکز بھی ہے ۔ اسکی شناخت آپکے کردار، محنت اور کامیابیوں سے وابستہ ہے ۔ انہوں نے طلبہ کو نظم و ضبط، اخلاقیات اور مثبت رویے کو زندگی کا حصہ بنانے پر زور دیا۔ اس موقع پر مختلف فیکلٹیزکے ڈینز اور پرنسپل آفیسرز نے اپنے شعبہ جات بارے آگاہی دی اور طلباء کو یونیورسٹی کی پالیسیوں، سہولیات، تحقیقی اور نصابی و غیر نصابی مواقع سے روشناس کرایا۔