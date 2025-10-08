صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی یو:نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اورینٹیشن سیشن

  • فیصل آباد
جی سی یو:نئے تعلیمی سال کے آغاز پر اورینٹیشن سیشن

طلبہ پرنظم و ضبط، اخلاقیات اور مثبت رویے کو زندگی کا حصہ بنانے پر زور

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامز میں داخل ہونے والے طلبہ کیلئے اورینٹیشن سیشن نیو کیمپس کے قائداعظم آڈیٹوریم میں ہوا۔ مقصد نئے طلبہ کو یونیورسٹی کے تعلیمی ماحول، قواعد و ضوابط، سہولیات اور مختلف شعبہ جات سے روشناس کرانا تھا۔ تقریب کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کی، ڈائریکٹر انڈرگریجویٹ پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انور بخاری، مختلف فیکلٹیزکے ڈینز، پرنسپل آفیسرز اور فیکلٹی ممبران نے بھی طلبہ سے خطاب کیا۔

ڈاکٹر رؤف اعظم نے یونیورسٹی کی نمایاں تعلیمی کامیابیوں، قومی و بین الاقوامی رینکنگز میں اعلیٰ پوزیشن، سب کیمپسز کے قیام پر روشنی ڈالی اوربتایا جی سی یونیورسٹی فیصل آباد پنجاب کی جامعات میں رینکنگ کے لحاظ سے پہلے جبکہ پاکستان بھر میں دوسرے نمبر پر ہے ، جو فیکلٹی اور طلبہ کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے ۔ وائس چانسلر نے نئے طلبہ کو نصیحت کرتے کہا کہ یونیورسٹی کردار سازی اور عملی زندگی کی تیاری کا مرکز بھی ہے ۔ اسکی شناخت آپکے کردار، محنت اور کامیابیوں سے وابستہ ہے ۔ انہوں نے طلبہ کو نظم و ضبط، اخلاقیات اور مثبت رویے کو زندگی کا حصہ بنانے پر زور دیا۔ اس موقع پر مختلف فیکلٹیزکے ڈینز اور پرنسپل آفیسرز نے اپنے شعبہ جات بارے آگاہی دی اور طلباء کو یونیورسٹی کی پالیسیوں، سہولیات، تحقیقی اور نصابی و غیر نصابی مواقع سے روشناس کرایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بارشی پانی زیر زمین محفوظ بنانے کیلئے 40کنوئوں کی تعمیر کا فیصلہ

38ہزار سکولوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا

ایس ای کی کھلی کچہری ،30 صارفین کی شکایات کی شنوائی

سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کیلئے سروے جاری

فلسطینیوں کو مذہب کی بناء پر سزا دی جارہی، کلثوم پراچہ

میپکو ملتان میں لائن سٹاف کا سیفٹی سیمینار کا انعقاد

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر