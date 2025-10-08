صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا ہیڈ آفس میں یونین کی تقریب ، عمرہ ٹکٹ تقسیم

  • فیصل آباد
واسا ہیڈ آفس میں یونین کی تقریب ، عمرہ ٹکٹ تقسیم

ایم ڈی سہیل قادر چیمہ نے 3خوش نصیب ملازمین کوعمرہ کے ٹکٹ دیئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کیلئے 3 خوش نصیب ملازمین میں ٹکٹ تقسیم کئے ۔ اس حوالے سے واسا ہیڈ آفس میں سی بی یونین واسا کی خصوصی تقریب میں ڈی ایم ڈی ایڈمن شعیب رشید ، ڈی ایم ڈی انجیرنگ ثاقب رضا ، ڈی ایم ڈی سروسزمقبول سنپال، ڈائریکٹر فنانس جاوید غنی ،صدر سی بی اے میاں مقصود ، سنیئر نائب صدر ذوالفقار کاہلوں ، جاوید اقبال ، چیئرمین زاہد حنیف ، وائس چیئرمین عامر شہزاد ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری عامر رحمت ، تیمور ریاض ، عاطف ورک، شبیر گل ، بابر وحید گورائیہ ، رانا تیمور، عبد القادر و دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ ایم ڈی واسا عمرہ کی سعادت پانے پرخوش نصیب ملازمین اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذیشان ، سب انجینئرعلی حسن اور شکایت کلرک رانا ارشاد کو مبارکباد پیش کی اور انہیں عمرہ کیلئے ٹکٹ تقسیم کئے ۔انہوں نے کہا واسا انتظامیہ ملازمین کی فلاح و بہبود کے لئے تمام ضروری اقدامات کررہا ہے جس میں یونین کا بھرپور تعاون حاصل ہے ۔ یونین کے صدر میاں مقصود نے ملازمین کو عمرہ پیکیج دینے پر ایم ڈی واسا سے اظہار تشکر کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کی پولیو کے خاتمے کے لیے کمیونٹی رابطہ مہم کا آغاز

بلیک میلنگ قبول نہیں،دودھ مہنگا ہوا تو ایکشن ہوگا، حکومت کا انتباہ

رواں سال 1442 غیرقانونی تعمیرات کیخلاف کارروائیاں مکمل

سینٹرل جیل میں خواتین قیدیوں کے لیے مفت طبی کیمپ

مرکزی مسلم لیگ کے تحت شاہراہ قائدین پر غزہ واک

پارکس نجکاری کیس :ہائیکورٹ نے کے ایم سی حکام سے جواب طلب کرلیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر