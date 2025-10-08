واسا ہیڈ آفس میں یونین کی تقریب ، عمرہ ٹکٹ تقسیم
ایم ڈی سہیل قادر چیمہ نے 3خوش نصیب ملازمین کوعمرہ کے ٹکٹ دیئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کیلئے 3 خوش نصیب ملازمین میں ٹکٹ تقسیم کئے ۔ اس حوالے سے واسا ہیڈ آفس میں سی بی یونین واسا کی خصوصی تقریب میں ڈی ایم ڈی ایڈمن شعیب رشید ، ڈی ایم ڈی انجیرنگ ثاقب رضا ، ڈی ایم ڈی سروسزمقبول سنپال، ڈائریکٹر فنانس جاوید غنی ،صدر سی بی اے میاں مقصود ، سنیئر نائب صدر ذوالفقار کاہلوں ، جاوید اقبال ، چیئرمین زاہد حنیف ، وائس چیئرمین عامر شہزاد ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری عامر رحمت ، تیمور ریاض ، عاطف ورک، شبیر گل ، بابر وحید گورائیہ ، رانا تیمور، عبد القادر و دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ ایم ڈی واسا عمرہ کی سعادت پانے پرخوش نصیب ملازمین اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذیشان ، سب انجینئرعلی حسن اور شکایت کلرک رانا ارشاد کو مبارکباد پیش کی اور انہیں عمرہ کیلئے ٹکٹ تقسیم کئے ۔انہوں نے کہا واسا انتظامیہ ملازمین کی فلاح و بہبود کے لئے تمام ضروری اقدامات کررہا ہے جس میں یونین کا بھرپور تعاون حاصل ہے ۔ یونین کے صدر میاں مقصود نے ملازمین کو عمرہ پیکیج دینے پر ایم ڈی واسا سے اظہار تشکر کیا۔