ترقیاتی و انتظامی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کو مؤثر بنایا جائے :ذیشان لبھا
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )سہولیات میں بہتری، عوامی شکایات کے فوری ازالے اور سروس ڈلیوری کو مؤثر بنانے کیلئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔
اسسٹنٹ کمشنر منور حسین، صدف اکبر سمیت تمام ضلعی محکموں کے سربراہان، میونسپل افسروں ، اور متعلقہ اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔اجلاس میں گندم کی کاشت، ای بسز فراہمی، واٹر فلٹریشن پلانٹس بحالی، آوارہ کتوں کے خاتمے ، ستھرا پنجاب پروگرام،ہسپتالوں کی چیکنگ، بیوٹیفکیشن ودیگرجاری منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ذیشان لبھا نے کہا متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی و انتظامی سرگرمیوں کی فیلڈ مانیٹرنگ کو مزید مؤثر بنایا جائے ۔