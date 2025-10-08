6ہزار سے زائد بجلی چور آزاد، کیسز کی ناقص پیروی ، فیسکو 62 کروڑ ریکور نہ کر سکی
پولیس اور فیسکو میں رابطہ و تعاون کے فقدان پر مقدمات میں پیشرفت سامنے نہ آ سکی، افسروں کی عدم دلچسپی ، انسداد بجلی چوری مہم میں سست روی سے صورتحال مزید سنگین ، ریکوری کامطالبہ
فیصل آباد(بلال احمد سے )فیصل آباد میں 6 ہزار سے زائد بجلی چور مقدمات کے باوجود گرفتار نہ ہوسکے ۔ فیسکوکی طرف سے کیسز کی ناقص پیروی پر ملزموں کے گرفتاری کیلئے سنجیدہ کوششوں کا فقدان، 62 کروڑ سے زائد کی ریکوری بھی نہ ہوسکی۔فیسکو کی مختلف سب ڈویژنوں میں بجلی چوری کیخلاف کارروائیوں میں 6 ہزار 212 سے زائد ملزموں کیخلاف مقدمات تو درج کر لیے گئے مگر گرفتاری کا عمل تاحال تعطل کا شکار ہے ۔ پولیس اور فیسکو میں رابطہ و تعاون کے فقدان پران مقدمات میں نمایاں پیشرفت سامنے نہ آ سکی۔ ذرائع کے مطابق فیسکو کی جانب سے عدالتوں میں مقدمات کی پیروی بھی انتہائی ناقص انداز میں کی جا رہی ہے۔
جس سے نا صرف ملزم آزاد گھوم رہے ہیں بلکہ 62 کروڑ سے زائد کے واجبات کی وصولی بھی ممکن نہیں ہو سکی۔ کئی مقدمات میں ثبوتوں کی کمی اور ناقص تفتیش پرقانونی کارروائی کمزور ثابت ہو رہی ہے ۔ افسروں کی عدم دلچسپی اور انسداد بجلی چوری مہم میں سست روی نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے ۔ فیسکو حکام نے متعدد بار کارروائی کے دعوے کیے مگر عملی نتائج مایوس کن رہے ۔ شہری حلقوں نے محکمہ توانائی اور فیسکو انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی چوروں کیخلاف مؤثر کریک ڈاؤن کیا جائے ، مقدمات کی پیروی مضبوط بنائی جائے اور قومی خزانے کو بھاری نقصان کی فوری ریکوری یقینی بنائی جائے ۔