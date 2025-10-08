گرین بیلٹس ، پارکس غیر قانونی ٹھیکے پر دینے کا انکشاف
سوساں روڈ،ڈی گرائونڈ،کینال روڈ گرین بیلٹس پرفوڈ پوائنٹس، ورکشاپ مالکان کاقبضہ ،پارکنگ سٹینڈ قائم،پی ایچ اے کاعملہ نذرانے لیکر خاموش، تجاوزا ت کیخلاف فرضی کارروائیاں
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کی مبینہ کرپشن سے شہر بھر کے گرین بیلٹس اور پارکس غیر قانونی ٹھیکے پر دئیے جانے کا انکشاف، نذرانے لے کر گرین بیلٹ پر ٹھیلے فوڈ پوائنٹس کی کرسیاں ٹیبل اور پتھاڑے لگوائے جانے لگے ،تجاوزات کے خلاف آپریشنز ہونے کے باوجود کوئی کارروائی نہ ہوسکی۔ تفصیلات کے مطابق نذرانوں کی چمک سے گرین ایریاز سے قبضہ واگزار نہ کروایا جاسکا فیصل آباد کے متعدد پارکس اور گرین بیلٹس پر تجاوزات موجود ہیں جس سے شہریوں کو مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے سر فہرست سوساں روڈ اور ڈی گرائونڈ کے علاقوں میں گرین بیلٹس پر تجاوزات موجود ہیں دونوں علاقوں میں موجود فوڈ پوائنٹس نے گرین بیلٹس پر قبضہ جما رکھا ہے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ڈی گرائونڈ اور سوساں روڈ کے علاقوں سے پی ایچ اے ملازمین نذرانے وصول کرتے ہیں۔
یہ وجہ بھی تحاوزات کے خاتمے میں آڑے آتی ہے بعض اوقات پی ایچ اے کی جانب سے فرضی کارروائیاں اور تجاوزات کیخلاف دکھاوے کے آپریشن کیے جاتے ہیں جس میں فوڈ پوائنٹس مالکان کو آپریشن کی پہلے سے اطلاع کردی جاتی ہے ملازمین کے چکر لگانے سے پہلے فوڈ پوائنٹس تجاوزات اٹھا لیتے ہیں اور چکر لگنے کے فوری بعد دوبارہ سے تجاوزات قائم کرلیے جاتے ہیں تجاوزات کیخلاف آپریشن میں بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جہاں سے پی ایچ اے ملازمین کو نذرانے نہیں ملتے وہاں سے سامان ضبط کرلیا جاتا ہے اور آس پاس موجود نذرانے دینے والوں کے سامان کو نظر انداز کردیا جاتا ہے شہریوں کا کہنا ہے مین کینال روڈ پر نہر کے دونوں اطراف موجود گرین بیلٹ کو غیر قانونی طور پر ٹھیکے پر دئیے گئے ہیں گرین بیلٹ کی حدود میں موٹریں لگا کر پانی بھر کر فروخت کرنے والوں سے بھی نذرانے لیے جاتے ہیں۔
گرین بیلٹ میں پارکنگ یا گاڑیاں کھڑی کرنے والے ورکشاپ مالکان اورکرسیاں ٹیبل رکھنے والے ڈھابوں کے سے بھی نذرانے وصول کیے جاتے ہیں مختلف مارکیز سے بھی نذرانوں کے حصول کا انکشاف ہوا ہے سوساں روڈ فیضان مدینہ سے ملحقہ گرین بیلٹ کو بھی غیر قانونی ٹھیکے پر دیا گیا ہے جہاں باقاعدہ پارکنگ سٹینڈ قائم ہے جبکہ تین سے چار فوڈ پوائنٹس کا سٹنگ ایریا بھی بنایا گیا ہے گرین ایریاز میں تجاوزات پی ایچ اے کی کرپشن کا واضح ثبوت ہے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور ڈویژنل کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ پی ایچ اے کو تجاوزات کے خاتمے کیلئے پابند کیا جائے تاکہ گرین بیلٹس اور پارکس سے تجاوزات مافیا کا قبضہ واگزار کروایا جاسکے ۔معاملے پرڈی جی پی ایچ اے دلاور حسین کا کہنا تھاکہ تمام گرین ایریاز سے تجاوزات ختم کروائی جائیں گی،بلاامتیاز کارروائیاں کرینگے ۔