  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ پولیس نے گرفتار کئے گئے ملزم شہزاد سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کر لیا۔ جس کیخلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ۔

