پولیس نے مبینہ پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے مبینہ پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کر لیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے چناب چوک میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر معذوری کا ڈھونگرے چا کر بھیک مانگنے والے پیشہ ور بھکاری کو گرفتار کرلیا۔ جس کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔
