صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوباش ڈسپنسر کی10سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش

  • فیصل آباد
اوباش ڈسپنسر کی10سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش

گوجرہ (نمائندہ دنیا )چک نمبر 518 گ ب کی نسرین بی بی نے تھانہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کرایا ہے کہ چک نمبر 162 گ ب کا رہائشی غلام مرتضیٰ اپنے گاؤں میں کلینک چلا رہا ہے ۔ میری دس سالہ بیٹی انیتا دوائی لینے گئی تو ملزم نے بچی کو پکڑ کر زیادتی کی کوشش کی۔بچی کے شور مچانے پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔

گوجرہ (نمائندہ دنیا )چک نمبر 518 گ ب کی نسرین بی بی نے تھانہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کرایا ہے کہ چک نمبر 162 گ ب کا رہائشی غلام مرتضیٰ اپنے گاؤں میں کلینک چلا رہا ہے ۔ میری دس سالہ بیٹی انیتا دوائی لینے گئی تو ملزم نے بچی کو پکڑ کر زیادتی کی کوشش کی۔بچی کے شور مچانے پر ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب سے41 دیہات متاثر،سروے کا کام جاری:ایک ہفتے میں کام مکمل کرنیکا عزم

بجلی کمپنیوں کی نجکاری کیخلاف فیسکو خوشاب ملاز مین سراپا احتجاج

اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل کاتحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سلانوالی کا دورہ

ڈپٹی کمشنر بھکر کے 2سرکاری سکولوں کے دورے ،تفصیلی معائنہ

جعلی دودھ بنانیوالی فیکٹری ،ناقص کھوئے کایونٹ پکڑا گیا

ٹیچنگ ہسپتا ل میں مریضہ کے لواحقین کا 2ڈاکٹروں پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن