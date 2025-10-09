صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ :غیر قانونی ایل پی جی ریفلنگ کرنے والے 4 دکانداروں کیخلاف مقدمات

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ سول ڈیفنس نے غیر قانونی ایل پی جی گیس ریفلنگ میں ملوث چار دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمات درج کرادیے ۔ سول ڈیفنس آفیسر سائرہ رفیق نے بتایا کہ چیکنگ کے دوران ریفلنگ کا سامان ضبط کرکے دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل کی ہدایت پر ضبط شدہ سامان تلف کیا جائے گا۔

