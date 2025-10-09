چنیوٹ :غیر قانونی ایل پی جی ریفلنگ کرنے والے 4 دکانداروں کیخلاف مقدمات
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )محکمہ سول ڈیفنس نے غیر قانونی ایل پی جی گیس ریفلنگ میں ملوث چار دکانداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمات درج کرادیے ۔ سول ڈیفنس آفیسر سائرہ رفیق نے بتایا کہ چیکنگ کے دوران ریفلنگ کا سامان ضبط کرکے دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل کی ہدایت پر ضبط شدہ سامان تلف کیا جائے گا۔
