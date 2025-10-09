چودھری وقاص یعقوب کی جانب سے صحافیوں کے اعزاز میں عشائیہ
سمندری (نمائندہ دنیا )سماجی و سیاسی شخصیت چودھری وقاص یعقوب نے سمندری کے صحافیوں اور معزز شہریوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔تقریب میں میاں ولید مجید، اظہر عباس جاوید، محمد ارشد گل، رانا محمد جاوید، ملک ندیم رضا، میاں شہباز مدنی، میاں زاہد حنیف اور دیگر ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔اس موقع پر مقامی سیاست اور شہری مسائل پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔
سماجی و سیاسی شخصیت چودھری وقاص یعقوب نے سمندری کے صحافیوں اور معزز شہریوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔تقریب میں میاں ولید مجید، اظہر عباس جاوید، محمد ارشد گل، رانا محمد جاوید، ملک ندیم رضا، میاں شہباز مدنی، میاں زاہد حنیف اور دیگر ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔اس موقع پر مقامی سیاست اور شہری مسائل پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔