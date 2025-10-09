ماں بیٹے کو قابو کرکے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ماں بیٹے کو قابو کرکے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے بھائی والا کے قریب ماہین فاطمہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر اسے اسکے بیٹے سمیت قابو کر لیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کرکے ان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔
