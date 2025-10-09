رانا محمد سعید راشد منج کے والد انتقال کر گئے
گوجرہ (نمائندہ دنیا )عوامی جسٹس پارٹی پاکستان کے مرکزی سینئر نائب صدر اور ٹریڈرز ایسوسی ایشن گوجرہ کے بانی صدر رانا محمد سعید راشد منج کے والدِ اور پارٹی کے سنٹرل چیف آرگنائزر و ٹکٹ ہولڈر این اے -105 رانا محمد ارسلان کے دادا جان الحاج محمد شریف راشد منج رضائے الٰہی سے انتقال کر گئے ۔نمازِ جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں اڈا گوجرہ موڑ کے مقامی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔ نمازِ جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت معززینِ علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
