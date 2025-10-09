چنیوٹ : فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،2ہزار لٹر ملاوٹی دودھ تلف
ٹیسٹ میں دودھ میں کوکنگ آئل، چینی اور خشک پاؤڈر کی ملاوٹ ثابت
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے دو ہزار لٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا، گاڑی ضبط اور ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کے حکم پر ایڈیشنل ڈائریکٹر امتیاز حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے کریک ڈاؤن کیا۔ موقع پر کیے گئے ٹیسٹ میں دودھ میں کوکنگ آئل، چینی اور خشک پاؤڈر کی ملاوٹ ثابت ہوئی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ افسران نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں، کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔