سمندری :تحفظ ختم نبوت کانفرنس 25 اکتوبر کو، تیاریاں جاری
نامور علمائے کرام خطاب کریں گے ، امن کمیٹی سمندری کے صدر سر گرم
سمندری (نمائندہ دنیا )آٹھویں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کی تیاریوں اور دعوتوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اس موقع پر ختم نبوت چوک میں پیر سید مطاع الرسول شاہ نے خصوصی دعا کروائی۔ امن کمیٹی کے ممبران نے تقریب کے مہمان خصوصی چودھری ارشد جٹ کو کانفرنس کا دعوت نامہ پیش کیا۔ختم نبوت کانفرنس 25 اکتوبر کو فٹبال اسٹیڈیم میں منعقد ہو گی جس میں نامور علمائے کرام خطاب کریں گے ۔ کانفرنس کو یادگار بنانے کیلئے امن کمیٹی سمندری کے صدر مرزا شہزاد بیگ، پیر سید مطاع الرسول شاہ سمیت دیگر ارکان بھرپور محنت کر رہے ہیں۔