جڑانوالہ میں لاری اڈا اور واٹر ورکس پارک کی مرمت کا حکم
کام کے معیار پر سمجھوتہ نہ کیا جائے ، عوامی مقامات کو صاف رکھا جائے :رنگزیب
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر کے ہمراہ لاری اڈا اور واٹر ورکس پارک کا دورہ کیا۔ انہوں نے موقع پر ہدایت کی کہ دونوں مقامات کے واش رومز کی تعمیر و مرمت رواں ہفتے مکمل کی جائے تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات میسر ہوں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تاکید کی کہ کام کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور عوامی مقامات کو صاف و قابل استعمال حالت میں رکھا جائے ۔ شہریوں نے انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ بہتری کے یہ اقدامات مستقل بنیادوں پر جاری رہیں گے ۔