چناب نگر :قبرستان کھنڈر بن گیا ، تدفین میں مشکلات کا سامنا

  • فیصل آباد
چناب نگر :قبرستان کھنڈر بن گیا ، تدفین میں مشکلات کا سامنا

کئی قبروں کے اندر بڑے بڑے سوراخ پڑ گئے ، چار دیواری بھی نہ ہو سکی

چناب نگر (نامہ نگار )مسلم کالونی، چناب نگر میں دریائے چناب کے کنارے واقع قبرستان کی چار دیواری نہ ہونے اور کوئی گورکن وغیرہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے قبرستان کھنڈر بن چکا ہے ۔ کئی قبروں کے اندر بڑے بڑے سوراخ پڑے ہوئے ہیں اور بعض قبریں بیٹھ چکی ہیں۔ مقامی لوگوں نے ضلعی انتظامیہ اور حکومتِ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کی چار دیواری بنوائی جائے اور مزید جگہ قبرستان کے لیے فراہم کی جائے ، کیونکہ یہ جگہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بہت کم پڑ گئی ہے ۔ بتایا گیا ہے کہ کتیا نے بچے بھی دے دئیے تھے جنہیں بڑی مشکل سے وہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ شہریوں نے کہا کہ انتظامیہ کو قبرستان کے لیے مناسب جگہ فراہم کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے مرنے والوں کو باعزت طریقے سے دفن کر سکیں۔

 

