ڈپٹی کمشنر کا چناب کالج کا دورہ، کام تیز کرنے کی ہدایت
میٹریل کے کوالٹی ٹیسٹ کا حکم، مقررہ مدت میں عمارت مکمل کرنے کی ہدایت کی
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت معیاری تعلیم کے فروغ اور پرشکوہ عمارات کی تعمیر کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل نے چناب کالج کا دورہ کیا۔ انہوں نے زیر تعمیر نئی عمارت کے جاری کاموں کا جائزہ لیا، پرنسپل و کنٹریکٹر سے میٹنگ کرتے ہوئے کام کے معیار اور رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے میٹریل کے کوالٹی ٹیسٹ کا حکم دیا اور مقررہ مدت میں عمارت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کلاس رومز کا معائنہ کرتے ہوئے تدریسی امور کا جائزہ بھی لیا اور پرنسپل کو پیرنٹس ڈے منعقد کرنے کی ہدایت کی۔