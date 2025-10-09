صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوانوں میں عدم تحفظ بڑھنے لگا،رہنمائی ضروری : ڈاکٹر صدف

  • فیصل آباد
نوجوانوں میں عدم تحفظ بڑھنے لگا،رہنمائی ضروری : ڈاکٹر صدف

طلبا کو جذباتی طور پر ایک دوسرے کا سہارا بننے ، مثبت رویوں کو فروغ دینے کی تلقین

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)سماجی و اقتصادی چیلنجز نوجوانوں میں عدم تحفظ اور مایوسی کے احساسات کو گہرا کر رہے ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے ماہرین کی پیشہ ورانہ رہنمائی ناگزیر ہے تاکہ نوجوان اس دباؤ کا مؤثر طور پر مقابلہ کر سکیں۔یہ بات زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ دیہی سوشیالوجی کی چیئرپرسن ڈاکٹر صدف محمود نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی ہدایت پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ڈاکٹر صدف نے کہا کہ اچھی ذہنی صحت فلاح و بہبود کا بنیادی جز ہے ۔ انہوں نے طلبا کو جذباتی طور پر ایک دوسرے کا سہارا بننے اور مثبت رویوں کو فروغ دینے کی تلقین کی۔ کلینیکل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے کہا کہ جذباتی اظہار کے لیے محفوظ ماحول اور پیشہ ورانہ کاؤنسلنگ تک رسائی انتہائی ضروری ہے ، بروقت تھراپی دکھ کو طاقت میں بدل سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پارک کی زمین پر تعمیرات روکنے کا حکم، ماسٹر پلان طلب

پریس کلب کے نئے پلاٹوں کی قرعہ اندازی اسی ماہ ہوگی،ناصرحسین

انسداد پولیو مہم کیلئے ڈپٹی کمشنرز کو ویکسی نیشن کیلئے سو فیصد کوریج کا ہدف دیدیا گیا

پولیس کا معاشی سرگرمیوں کو مکمل تحفظ دینے کا عزم

مسلم حکمران ٹرمپ منصوبے پر ٹریپ نہ ہوں، ملی یکجہتی کونسل

میڈیا اداروں کو اشتہارات کی مد میں بروقت ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن