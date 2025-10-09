نوجوانوں میں عدم تحفظ بڑھنے لگا،رہنمائی ضروری : ڈاکٹر صدف
طلبا کو جذباتی طور پر ایک دوسرے کا سہارا بننے ، مثبت رویوں کو فروغ دینے کی تلقین
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)سماجی و اقتصادی چیلنجز نوجوانوں میں عدم تحفظ اور مایوسی کے احساسات کو گہرا کر رہے ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے ماہرین کی پیشہ ورانہ رہنمائی ناگزیر ہے تاکہ نوجوان اس دباؤ کا مؤثر طور پر مقابلہ کر سکیں۔یہ بات زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ دیہی سوشیالوجی کی چیئرپرسن ڈاکٹر صدف محمود نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی ہدایت پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ڈاکٹر صدف نے کہا کہ اچھی ذہنی صحت فلاح و بہبود کا بنیادی جز ہے ۔ انہوں نے طلبا کو جذباتی طور پر ایک دوسرے کا سہارا بننے اور مثبت رویوں کو فروغ دینے کی تلقین کی۔ کلینیکل سائیکالوجسٹ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے کہا کہ جذباتی اظہار کے لیے محفوظ ماحول اور پیشہ ورانہ کاؤنسلنگ تک رسائی انتہائی ضروری ہے ، بروقت تھراپی دکھ کو طاقت میں بدل سکتی ہے ۔