سموگ سے نمٹنے کے لیے محکموں کو متحرک رہنے کی ہدایت
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر، خصوصی رپورٹر)ضلع میں ممکنہ سموگ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مربوط انداز میں اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز زینب جہانداد کے ہمراہ ڈسٹرکٹ اینٹی سموگ کمیٹی کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
تمام متعلقہ محکمے احتیاطی و حفاظتی تدابیر پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنائیں۔انہوں نے کہا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، کوڑا کرکٹ، پلاسٹک اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر عائد پابندی پر سختی سے عمل کیا جائے ۔ ٹریفک پولیس اور سیکرٹری آر ٹی اے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم تیز کریں۔ فضل عباس نے محکمہ زراعت کو ہدایت کی کہ کسانوں میں آگاہی پیدا کی جائے تاکہ وہ فصلوں کی باقیات نہ جلائیں۔انہوں نے کہا کہ ضلع میں کوئی بھٹہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر نہ چلنے پائے ، جبکہ تعلیمی اداروں میں سموگ سے بچاؤ کے لیے آگاہی لیکچرز کا اہتمام کیا جائے ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے شجرکاری مہم تیز کرنے اور فیکٹریوں کے دھوئیں پر قابو پانے کے اقدامات کی بھی ہدایت کی۔