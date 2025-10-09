ایم ڈی واسا کا جاری ترقیاتی سکیموں کی سائٹس کا دورہ
تعمیراتی میٹریل کے معیار اور ٹائم فریم کے مطابق تعمیراتی رفتار کا جائزہ لیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر، خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے جاری ترقیاتی سکیموں کا جائزہ لینے کے لئے مختلف سائٹس کے دورے کئے اور وہاں پر تعمیراتی میٹریل کا معیار اور ٹائم فریم کے مطابق سکیموں کی تعمیراتی رفتار کا جائزہ لیا۔ایم ڈی واسا سہیل قادرچیمہ نے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ ثاقب رضااور ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر سروسز محمد مقبول سنپال کے ہمراہ میاں پنڈ، غفور بشیر روڈ،وائی بلاک مدینہ ٹاؤن،داؤد چوک، نیآموآنہ چوک اور رسالے والا ڈرین کی سائٹس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میاں پنڈ میں بچھائی جانے والی پائپ لائن کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی جبکہ غفور بشیر روڈ پر ڈالی جانے والی پائپ لائن کو 25 اکتوبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی۔ایم ڈی واسا نے وائی بلاک مدینہ ٹاؤن کے دورہ کے دوران کنسلٹنٹ ایجنسی نیسپاک کو جلد ڈیزائن دینے اور اس کے مطابق کام شروع کرنے کی ہدایت بھی کی۔انہوں نے داؤد چوک سے ملحقہ سکیم،نیآموآنہ چوک میں جاری ترقیاتی سکیموں کا بھی جائزہ لیا اور کام کو تسلی بخش قرار دیا۔ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے رسالے والا ڈرین کی تعمیر کو دوبارہ بحال کرکے کام شروع کرنے کی ہدایت بھی کی۔