مدینہ ٹاؤن،علامہ اقبال کالونی کے بازاروں سے تجاوزات ختم
ایف ڈی اے ٹیموں نے تجاوزات میں استعمال ہونے والا سامان قبضے میں لے لیا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کے زیرِ کنٹرول رہائشی کالونیوں اور کمرشل مارکیٹس میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے ۔ اس سلسلے میں ایف ڈی اے کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مدینہ ٹاؤن اور علامہ اقبال کالونی کے بعض بازاروں سے ہر قسم کی عارضی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ اس دوران تجاوزات میں استعمال ہونے والا سامان اٹھا کر قبضے میں لے لیا گیا۔ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج کی زیرِ نگرانی ایف ڈی اے کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں تجاوزات کی صورتحال کا جائزہ لیا تو مدینہ ٹاؤن اور علامہ اقبال کالونی کے بعض بازاروں میں دکانداروں، ریڑھی بانوں، پھل و سبزی فروشوں اور دیگر کاروباری افراد نے سڑکوں اور سرکاری جگہوں پر سٹال لگا کر عوامی گزرگاہوں کو بند کر رکھا تھا، جس سے شہریوں کو گزرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ایف ڈی اے ٹیم نے آپریشن کر کے تمام سامان قبضے میں لے کر راستے کلیئر کر دیے ۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ دکاندار کسی بھی قسم کی پختہ یا عارضی تجاوزات سے گریز کریں، بصورتِ دیگر باز نہ آنے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے ۔