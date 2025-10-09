امیرِ جماعت اسلامی آج‘‘بنو قابل’’ پروگرام کا افتتاح کرینگے
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن کل (بروز جمعہ) فیصل آباد آئیں گے ۔ وہ کریسنٹ گراؤنڈ شیخوپورہ روڈ پر شام تین بجے ‘‘بنو قابل’’ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے ۔
اس پروگرام میں ہزاروں طلبا و طالبات رجحان ٹیسٹ دیں گے ، جس میں کامیاب ہونے والے طلبا و طالبات کو مفت آئی ٹی کورسز کروانے کے بعد روزگار میں معاونت فراہم کی جائے گی۔‘‘بنو قابل’’ پروگرام ایک انقلابی اقدام ہے جس کا مقصد نوجوانوں کو آئی ٹی کورسز کے ذریعے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے ۔حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ نوجوانوں کا آئی ٹی کی جانب رجحان اور ان کا جذبہ پاکستان کے لیے امید کی کرن ہے ۔ نوجوان اس پروگرام میں شرکت کے ذریعے آئی ٹی کے میدان میں انقلاب برپا کریں گے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی خوشحالی کے لیے عملی قدم اٹھائیں گے ۔
انہوں نے کہا کہ مفت آئی ٹی کورسز مکمل کرنے والے نوجوان دنیا بھر میں اپنی تعلیم کے ذریعے ملک کا نام روشن کرنے کے ساتھ گھروں میں بیٹھے باعزت روزگار کما سکیں گے ، جو ملکی زرمبادلہ میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ‘‘بنو قابل’’ پروگرام دو سال قبل کراچی سے شروع کیا گیا تھا، جس کا دائرہ کار اب ملک بھر تک بڑھایا جا رہا ہے ۔