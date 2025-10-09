مضر صحت فوڈ آئٹمز فروخت کر نیوالے دکاندار کیخلاف مقدمہ
تھانہ ریل بازار کے علاقے راجباہ روڈ پر فوڈ اتھارٹی ٹیم نے کارروائی کی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)غیر معیاری اور مضر صحت فوڈ آئٹمز فروخت کرنے والے دکاندار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ ریل بازار کے علاقے راجباہ روڈ پر فوڈ اتھارٹی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران نجی دکان پر غیر معیاری اور مضر صحت فوڈ آئٹمز کی تیاری اور فروخت کرتے ہوئے پایا گیا۔ جس کے مالک کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔