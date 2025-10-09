صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیسکو کی ممکنہ نجکاری کے خلاف ملازمین سراپا احتجاج بن گئے

  • فیصل آباد
ملازمین نے احتجاج کے دوران ضلع کونسل چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی (فیسکو) کی ممکنہ نجکاری کے خلاف ملازمین سراپا احتجاج بن گئے ۔ احتجاجی مظاہرہ ضلع کونسل چوک میں کیا گیا جہاں بڑی تعداد میں ملازمین نے شرکت کی اور حکومت کے فیصلے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے فیسکو کی نجکاری کو مزدور دشمن اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ادارہ منافع بخش ہے ، اس کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔فیسکو ملازمین نے احتجاج کے دوران ضلع کونسل چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، جس سے شہر کے مختلف علاقوں میں گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ‘‘فیسکو کی نجکاری نامنظور’’ اور ‘‘محنت کشوں کے حقوق پر سمجھوتہ نہیں’’ جیسے نعرے درج تھے ۔

 

مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیسکو ایک منافع بخش ادارہ ہے جو نہ صرف بجلی کی ترسیل میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے بلکہ قومی خزانے میں بھی اربوں روپے جمع کرا رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نجکاری کے فیصلے سے باز نہ آئی تو ملک بھر میں بجلی کی فراہمی معطل کر دی جائے گی اور احتجاج کا دائرہ کار اسلام آباد تک بڑھایا جائے گا۔احتجاج کے دوران سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تاہم مظاہرہ پُرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔

 

