ڈپٹی کمشنر کا الیکٹرو بس ڈپو غلام محمد آباد کا دورہ ، سکیورٹی چک کی
چارجنگ سسٹم میں کسی قسم کی رکاوٹ یا خرابی برداشت نہیں کرینگے :ندیم ناصر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت شہریوں کو معیاری، محفوظ اور ماحول دوست سفری سہولیات کی فراہمی کے سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے الیکٹرو بس ڈپو غلام محمد آباد کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈپو کی سکیورٹی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے سکیورٹی کیمروں کی فعالیت، گارڈز کی ڈیوٹی کے نظام اور دیگر حفاظتی امور کو چیک کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ سکیورٹی کے تمام پہلوؤں پر ہر وقت مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے الیکٹرو بسوں کے چارجنگ پوائنٹس کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ چارجنگ کے عمل کے دوران تکنیکی معیار اور سیفٹی سسٹم کے تمام تقاضے مکمل طور پر پورے کیے جائیں۔انہوں نے کہا کہ چارجنگ سسٹم میں کسی قسم کی رکاوٹ یا خرابی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے کہا کہ ای بس سروس فیصل آباد کے شہریوں کے لیے معیاری سفری سہولت کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کا باعث ہے ۔
انہوں نے کہا کہ حکومتِ پنجاب کے ویژن کے مطابق تمام شہری منصوبوں میں شفافیت، معیار اور عوامی سہولت کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے ۔