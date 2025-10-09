آ لو دگی :گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں آ گاہی سیمینار
گریجویٹس اور پی ایچ ڈی طلبا کو معاشرتی تبدیلی میں کردار ادا کرنا ہوگا: کمشنر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کے زیراہتمام شہری علاقوں میں سموگ کی وجوہات، چیلنجز اور پائیدار حل کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین (ستارہ امتیاز)، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا، فیکلٹی ممبران اور طالبات بھی موجود تھیں۔کمشنر نے کہا کہ سموگ کے تدارک کیلئے حکومتی سطح پر مؤثر اقدامات اور ماحول دوست پالیسیاں نافذ ہیں۔ فیصل آباد میں روزانہ 20 لاکھ موٹر بائیکس اور ساڑھے تین لاکھ فورویلرز فضا کو آلودہ کر رہے ہیں، جبکہ زیرتعمیر عمارات سے اٹھنے والی مٹی اور پلاسٹک کا ضیاع سموگ میں اضافے کا باعث ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن ترقی کا راستہ ہے ، گریجویٹس اور پی ایچ ڈی طلبا کو معاشرتی تبدیلی میں کردار ادا کرنا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت روزانہ سینکڑوں ٹن ویسٹ تلف کیا جا رہا ہے ، اب وقت ہے کہ ہر شہری اپنی ذمہ داری نبھائے ۔ کمشنر نے بتایا کہ فیصل آباد میں دو روٹس پر 30 الیکٹرو بسیں رواں دواں ہیں جبکہ مزید 60 بسیں جلد شامل ہوں گی۔ طالبات ای بائیکس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں۔