صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آ لو دگی :گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں آ گاہی سیمینار

  • فیصل آباد
آ لو دگی :گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں آ گاہی سیمینار

گریجویٹس اور پی ایچ ڈی طلبا کو معاشرتی تبدیلی میں کردار ادا کرنا ہوگا: کمشنر

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کے زیراہتمام شہری علاقوں میں سموگ کی وجوہات، چیلنجز اور پائیدار حل کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین (ستارہ امتیاز)، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا، فیکلٹی ممبران اور طالبات بھی موجود تھیں۔کمشنر نے کہا کہ سموگ کے تدارک کیلئے حکومتی سطح پر مؤثر اقدامات اور ماحول دوست پالیسیاں نافذ ہیں۔ فیصل آباد میں روزانہ 20 لاکھ موٹر بائیکس اور ساڑھے تین لاکھ فورویلرز فضا کو آلودہ کر رہے ہیں، جبکہ زیرتعمیر عمارات سے اٹھنے والی مٹی اور پلاسٹک کا ضیاع سموگ میں اضافے کا باعث ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن ترقی کا راستہ ہے ، گریجویٹس اور پی ایچ ڈی طلبا کو معاشرتی تبدیلی میں کردار ادا کرنا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت روزانہ سینکڑوں ٹن ویسٹ تلف کیا جا رہا ہے ، اب وقت ہے کہ ہر شہری اپنی ذمہ داری نبھائے ۔ کمشنر نے بتایا کہ فیصل آباد میں دو روٹس پر 30 الیکٹرو بسیں رواں دواں ہیں جبکہ مزید 60 بسیں جلد شامل ہوں گی۔ طالبات ای بائیکس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈیڈلائن ختم،آج سے بغیر لائسنس ڈرائیوروں کی شامت

فتنہ الخوارج، سہولت کاروں کی سرکو بی نا گزیر، عبدالعلیم خان

سعودی کمپنی آرامکو کے وفد کی چیئرمین سی ڈی ا ے سے ملاقات

نسٹ میں پاک چین اشتراک پر کانفرنس اختتام پذیر

کنیکٹ ہیئر اور یوفون کا مصنوعی ذہانت پر مبنی بروقت انتباہی نظام’’سنو‘‘ متعارف

وزیر صحت کی زیر صدارت اجلاس،پو لیو ویکسی نیشن پر گفتگو

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن