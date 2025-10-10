صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی چینی ذخیرہ کرنے والے ملز موں کیخلاف مقدمات

  • فیصل آباد
کمالیہ(نمائندہ خصوصی )غیر قانونی چینی ذخیرہ کرنے والے ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ۔پہلے واقعہ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ محمد اشرف نے کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 محمد فاروق کے خلاف غیرقانونی طور پر چینی ذخیرہ کرنے پر تھانہ سٹی کمالیہ میں مقدمہ درج کروا دیا۔دوسرے واقعہ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ حافظ محمد شکیل نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان وسیم اکرم اور نوید وغیرہ کے خلاف غیر قانونی طور پر چینی ذخیرہ کرنے پر تھانہ سٹی کمالیہ میں مقدمہ درج کرو ا دیا۔

