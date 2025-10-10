مدینہ ٹاؤن میں دو پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات مسمار
ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کے زیر کنٹرول رہائشی کالونیوں و کمرشل مارکیٹس میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری ہے اس سلسلے میں ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مدینہ ٹاؤن میں دو پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کردیا۔