صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مدینہ ٹاؤن میں دو پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات مسمار

  • فیصل آباد
مدینہ ٹاؤن میں دو پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات مسمار

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کے زیر کنٹرول رہائشی کالونیوں و کمرشل مارکیٹس میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔۔۔

ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کے زیر کنٹرول رہائشی کالونیوں و کمرشل مارکیٹس میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن جاری ہے اس سلسلے میں ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مدینہ ٹاؤن میں دو پلاٹس پر غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی میں ناقص کارکردگی پر سخت کارروائی کا حکم

عالمی یو م بصارت پر ضلع کونسل ہال میانوالی میں سیمینار

سرگودھا پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی اہم تقریب ،28دسمبر کو الیکشن کا اعلان

کمشنر اور ڈی سی نے پولیو مہم کا 3روز قبل افتتاح کر دیا

اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد

بھکر میں 13 سے 16 اکتوبر تک پولیو مہم کے انتظامات فائنل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ