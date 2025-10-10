صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
سمندری :پولیس کی کارروائی ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد

سمندری (نمائندہ دنیا )تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔

ایس ایچ او تھانہ سٹی رائے آفتاب کے مطابق، ٹیم نے سی پی او فیصل آباد کی ہدایت پر نواحی گاؤں 470 گ ب کے قریب ایک مشکوک شخص کو روکا۔تلاشی لینے پر ملزم کے قبضہ سے ایک کلو سے زائد ہیروئن برآمد ہوئی، جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ایس ایچ او رائے آفتاب نے کہا کہ سمندری میں منشیات فروشوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، جب تک منشیات کا خاتمہ نہیں کر لیتے ، چین سے نہیں بیٹھیں گے ۔

 

