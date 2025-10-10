رکشہ پر فحش گانے بجانے والا ملزم پکڑا گیا
رکشہ پر فحش گانے بجانے والا ملزم پولیس کی گرفت میں آگیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقہ میرانوالہ چوک میں پولیس نے رکشہ ڈرائیور اصغر کو قابو کرلیا جو لاؤڈ سپیکر پر فحش گانے بجا کر دوسروں کے لئے درد سر بنا ہوا تھا پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔