صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی اپنے کردار کی وجہ سے ختم ہو چکی، فقیر حسین ڈوگر

  • فیصل آباد
پی ٹی آئی اپنے کردار کی وجہ سے ختم ہو چکی، فقیر حسین ڈوگر

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیر حسین ڈوگر نے کہا ہے کہ 2018ء میں سازش کے تحت اقتدار میں آنے والی پی ٹی آئی اپنے کردار اور کارکردگی کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔

انہوں نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت نے گزشتہ ڈیڑھ برس میں عوامی مشکلات کے خاتمے کے لیے جو عملی اقدامات کیے ہیں، اُن پر عوام مطمئن ہیں۔چودھری فقیر حسین ڈوگر نے کہا کہ ایک قومی مجرم کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے چلائی گئی تحریک ناکام اور بدنام ثابت ہوئی۔انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں وزیراعظم میاں شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے متحرک ہو کر جو اقدامات کیے ہیں، ان کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئر مینCDAکا دورہ ٹی چوک فلائی اوور،جلد تکمیل کی ہدایت

پاکستان کا توانائی کا نظام بیسویں صدی کی بنیاد پر کھڑا ، شیریں رحمن

ملک بھرمیں انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر سے شروع ہو گی

کا روباری حضرات، صنعتکار پا کستا نی معیشت کے اہم ستون، وفاقی محتسب اعجاز احمد

ڈی سی مری آ ج کالی مٹی میں کھلی کچہری لگائیں گے

راولپنڈی میں دفعہ 144 پر عملدرآمدکرائیں گے، سی پی او

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ