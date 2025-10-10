پی ٹی آئی اپنے کردار کی وجہ سے ختم ہو چکی، فقیر حسین ڈوگر
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیر حسین ڈوگر نے کہا ہے کہ 2018ء میں سازش کے تحت اقتدار میں آنے والی پی ٹی آئی اپنے کردار اور کارکردگی کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت نے گزشتہ ڈیڑھ برس میں عوامی مشکلات کے خاتمے کے لیے جو عملی اقدامات کیے ہیں، اُن پر عوام مطمئن ہیں۔چودھری فقیر حسین ڈوگر نے کہا کہ ایک قومی مجرم کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے چلائی گئی تحریک ناکام اور بدنام ثابت ہوئی۔انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں وزیراعظم میاں شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے متحرک ہو کر جو اقدامات کیے ہیں، ان کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔